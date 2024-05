Fußball Linz: „Brauchen Dreier, um Luft zu kriegen“

Ausgangslage: Im Abstiegskampf reisen die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil zum Tabellenzehnten an die Sieg und peilen einen Erfolg an, um sich von einem direkten Abstiegsplatz zu lösen. Die Niederlagenserie der unter Druck stehenden Tarforster ist nach dem unglücklichen 2:3 gegen Ahrweiler auf fünf punktlose Spiele in Folge angewachsen. Wissen hat drei Siege im Rücken, dabei zehn Tore erzielt und kein Gegentor kassiert. In keinem der vergangenen fünf Spiele gegen Tarforst gelang dem VfB ein Tor, was als Mutmacher für die Gäste dienen kann. Der neue FSV-Trainer Patrick Zöllner berichtet: „Wissen hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt. Sie sind für mich das Team der Stunde und haben viel Selbstvertrauen. Wir haben ein weiteres Endspiel vor der Brust und können auf der spielerischen und kämpferischen Leistung aus dem Ahrweiler-Spiel aufbauen.“