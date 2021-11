Fußball : Salmrohrs „Mister 99 Prozent“

Salmrohr Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Lange Zeit sieht es im Duell mit Hassia Bingen (3:3) nach der siebten Heimniederlage des FSV Salmrohr aus. Dann dreht ein Spieler mächtig auf.

Auf der einen Seite wurden nach dem Abpfiff vor Wut Trinkflaschen auf den Boden gedonnert, auf der anderen konnten sie den Platz mit einem Lächeln verlassen: Nachdem sich die beiden Fußball-Oberligisten FSV Salmrohr und Hassia Bingen am Samstagnachmittag 3:3 unentschieden getrennt hatten, waren die Reaktionen in beiden Lagern höchst unterschiedlich.

Die Gäste vom Rhein-Nahe-Eck sahen schon wie der (ganz) sichere Sieger aus. Gut bedient war Salmrohr noch mit den Treffern von Ilker Yüksel (aus kurzer Distanz nach raffiniert ins lange Eck geschlenztem Freistoß von Baris Yakut, 7.), Yakut (nach Linksflanke von Yanick Haag in der 31. Minute) sowie von Shai Santino Neal (65., nach missglückter Grätsche von Marcel Giwer). Mehrfach hatten die spielerisch, aber auch körperlich viel robusteren Binger weitere Treffer auf dem Fuß oder Kopf. Mal mangelte es aber an Konzentration oder war der aufmerksame Schlussmann der Hausherren, Sebastian Grub, zur Stelle.

Das Aufbäumen der Gastgeber hatte einen Namen: Julian Bidon. Ähnlich wie zuvor in Trier, als ihm ein Treffer selbst gelang und er einen weiteren vorbereitet hatte, strahlte der 31-Jährige auch diesmal viel Torgefahr aus. Nach Pass in die Tiefe von Lucas Abend vollstreckte „Jule“, wie er in Mannschaftskreisen nur genannt wird, zum 1:3-Anschlusstreffer (71.). In der Schlussphase beorderte Coach Schäfer den etatmäßigen Flügelspieler ins Sturmzentrum. Mit Erfolg. Einen zu kurz abgewehrten Ball verwertete Bidon per 16-Meter-Knaller zum 2:3 (82.). Und als er von Neal wenig später beim Torabschlussversuch zu Fall gebracht worden war und Schiedsrichter Tobias Hauer auf Elfmeter entschied, vollstreckte Daniel Bartsch zum 3:3 (84.).