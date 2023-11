Fußball Salmrohrs Sieg nach wildem Ritt

Nach der torlosen ersten Halbzeit im Derby zwischen dem FSV Salmrohr und der FSG Ehrang/Pfalzel dachte wohl keiner der 287 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz am Bahndamm, dass sie im zweiten Durchgang ein wahres Feuerwerk erwarten würde. Am Ende schlug der FSV die bislang meist so kompakten Trierer mit 4:3 (0:0). Umjubelter Held war Hendrik Thul mit seinem Last-Minute-Treffer.