Fußball Ellscheids Riegel hält nur sechs Minuten

Das Schlusslicht aus Ellscheid wollte es den Hausherren so schwer wie möglich machen – der Abwehrriegel hielt aber nur ganze sechs Minuten, ehe die Salmrohrer das erste Mal jubeln durften. Lucas Abend eröffnete den Spielaufbau mit einem langen Ball auf Luca Meyer. Dieser brachte bediente Hendrik Thul mit einer punktgenauen Flanke in die Mitte. Wie schon in der vergangenen Woche beim 4:2 gegen Morbach vollendete Thul den Angriff mit einem Kopfball zur Führung für den FSV. Nur zwei Minuten später hätten die Gastgeber erhöhen können: Alex Kirsch scheiterte mit einem sehenswerten Schlenzer am stark parierenden Maximilian Lenerz, dem Schlussmann der Vereinigten aus Ellscheid, Strohn, Gillenfeld, Steiningen und Udler.