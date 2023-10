Fußball Salmrohr fiebert Derby in der Sauna entgegen

Ausgangslage: Bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Morbach ließen die Hochwälder Konsequenz und Entschlossenheit vermissen und finden sich (nur) auf dem elften Rang wieder (14 Punkte). Der kommende Gegner Malberg (19 Zähler) hat aktuell einen Lauf und ist seit vier Spielen ungeschlagen – im vorletzten Heimspiel setzten sich die Westerwälder deutlich gegen die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe durch (4:1). Allerdings hat die von Torsten Gerhardt trainierte Mannschaft keine guten Erinnerungen an Gastspiele im Hochwald: Vor einem Jahr geriet man mit 1:5 unter die Räder. Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann bleibt trotz der sportlich schwierigen Lage gelassen: „Wir sind ein guter Haufen und zerfetzen uns nicht gegenseitig, da wir die aktuelle Situation einordnen können. Auch weiterhin werden wir alles füreinander geben und haben eine intakte Mannschaft, die nun zwei Heimspiele in Folge gewinnen möchte.“