Fußball Gelungene Premiere auf perfektem Rasen

So mancher Blick auf den frisch verlegten Rasen, die nagelneue Tartanbahn sowie die neu installierte Flutlichtanlage des Salmtalstadions sorgte am Samstagnachmittag für strahlende Mienen. Trotz des tagelangen Dauerregens präsentierte sich das neue Feld nach über einem Jahr Bau- und Renovierungszeit in einem Top-Zustand. Weil auch der FSV mit einer ansprechenden Leistung aufwartete und den bisherigen Tabellenführer aus dem Saartal mit 2:1 bezwang, war es aus Sicht der Gastgeber ein rundum gelungener Tag.