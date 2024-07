Fußball Grün verlässt den FSV Salmrohr, was passiert mit Eichhorn?

Zumindest einen der beiden Innenverteidiger wollte Christian Rauen, Vorsitzender von Rheinlandligaabsteiger FSV Salmrohr, noch halten, um in der neuen Saison so richtig top aufgestellt zu sein. Nun hat Jannik Grün angekündigt, den Verein wechseln zu wollen. Noch offen ist laut Rauen, die Zukunft von Rasheed Eichhorn. „Ich habe noch keinen neuen Club“, sagt der 24-jährige Grün, der (unter anderem) bei Eintracht Trier und Mainz 05 ausgebildet wurde, dann für den FC Bitburg und in Luxemburgs zweiter Liga bei Berdenia Berburg spielte, um kurz nach Beginn der vergangenen Saison ins Salmtal zu wechseln. Rauen, kann „es verstehen, dass Jannik ambitioniert ist und sicher höher als in der Bezirksliga spielen will. Es ist aber etwas schade, dass er sich jetzt so spät gegen uns entschieden hat“.