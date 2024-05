Fußball Niederlage stürzt Salmrohr ins Vakuum

Nur allzu gerne hätten sie mit einem Sieg im Entscheidungsspiel um den definitiv rettenden 14. Platz gegen den TuS Immendorf den Deckel drauf gemacht. Doch nach der verdienten 0:1 (0:0)-Niederlage am Donnerstagabend auf neutralem Platz in Mendig muss der FSV Salmrohr mindestens noch bis Sonntag kommender Woche um den Klassenverbleib in der Rheinlandliga zittern, vielleicht sogar noch länger (die Szenarien sind im Infokasten skizziert). So lange befindet sich der Traditionsclub im Vakuum und scheinen die Personalplanungen weitestgehend auf Eis gelegt zu sein. Viele Akteure – ob aktuelle Kadermitglieder oder potenzielle Neuzugänge – machen ihre Zusage von der sportlichen Zukunft abhängig. Beim Ende April für den geschassten Frank Meeth eingesprungenen Paul Linz geht die Tendenz offenbar dazu, dass er den Salmrohrern nicht länger zur Verfügung steht.