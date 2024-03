Fußball-Rheinlandliga Oldie Dres schießt Hochwälder spät zum Derby-Dreier

Drei Tage nach dem Einzug ins Halbfinale um den Rheinlandpokal ist der FSV Salmrohr auf dem harten Boden der Realität gelandet und durch die Derby-Pleite tiefer in den Abstiegsstrudel geraten. Trotz einer läuferisch und fußballerisch ansprechenden Vorstellung, die Trainer Frank Meeth seiner Mannschaft attestierte, hieß es gegen die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden am Ende 1:2. In einem guten Rheinlandligaduell war Salmohr anfangs die druckvollere Mannschaft. Die ersten 30 Minuten gingen an die Hausherren. Noah Wrusch, Hendrik Thul und Lucas Lautwein (an den Pfosten) hatten die FSV-Führung auf dem Fuß. Dann kamen die Hochwälder auf. Tim Thielen und Matthias Burg verzeichneten gute Möglichkeiten. Ab der 55. Minute riss der FSV das Geschehen wieder an sich. Hendrik Thul vergab zunächst freistehend. Derselbe Akteur markierte nach einem Foul an Wrusch per Elfmeter das 1:0 (59.). Wenig später scheiterte Rasheed Eichhorn an der Latte, und auch Thul verpasste einen weiteren Treffer. Nachdem FSV-Torwart Tim Kieren noch stark gegen Thielen und Burg gehalten hatte, musste er sich rund 20 Minuten vor Schluss gegen den nachsetzenden Thielen geschlagen geben. Das bessere Ende hatten die Hochwälder für sich: Routinier Patrick Dres (wird am 24. März 36 Jahre alt) war im Anschluss an einen von der Salmrohrer Verteidigung zu kurz abgewehrten Freistoß mit einem Drehschuss aus sechs Metern zur Stelle (90.+2). Schiedsrichter Tobias Hecker – da waren sich beide Seiten einig – hinterließ in seinem ersten Rheinlandligaspiel einen richtig guten Eindruck.