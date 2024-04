Fußball Paul Linz ist wieder da – und soll Salmrohr retten

Wenn das mal keine Überraschung ist: Paul Linz (68) kehrt zurück auf die Trainerbühne, heuert zum dritten Mal in seiner Laufbahn in Salmrohr an und soll den FSV vor dem Abstieg aus der Rheinlandliga retten. Nach der Trennung von Frank Meeth zu Beginn der vergangenen Woche hatte zunächst der Sportliche Leiter Karl-Heinz Kieren das Amt übernommen und das Team auch am Samstag beim 0:4 in Wissen gecoacht. „Der Plan war eigentlich, dass es Kalle bis Ende der Saison macht. Er hat sich aber nicht darum gerissen“, sagt der Vorsitzende Christian Rauen. Potenzielle neue Trainer habe er wenn überhaupt erst für 1. Juli an der Angel.