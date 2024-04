Fußball Ein Comeback mit Hindernissen

Im zweiten Durchgang gingen dem FSV immer mehr die Körner aus. Die Gäste erhöhten gerade in der letzten Viertelstunde den Druck. Als Salmrohrs Kapitän Lucas Abend in der 85. Minute noch in höchster Not gegen seinen Ex-Teamkollegen Daniel Littau spektakulär per Grätsche gerettet hatte und anschließend die Faust ballte, schien es schon auf ein Remis herauszulaufen. „Damit“, gestand Linz in seiner Analyse ein, „wäre ich auch zufrieden gewesen, schließlich kamen wir in der zweiten Hälfte nicht mehr richtig in die Zweikämpfe und verloren die Ordnung“.