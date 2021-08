Fußball-Oberliga : Routinierte Achse soll mehr Sicherheit geben

Im Portrait: Max Düpre

Max Düpre Foto: Fupa

Er ist erst 24, in der Mannschaft des FSV Salmrohr spielt Max Düpré aber schon seit vielen Jahren eine tragende Rolle. Zudem zählt der Innenverteidiger zu den Dienstältesten im Kader des Oberligisten. Als C-Junior wechselte er 2010 von seinem Stammverein, dem SV Blau-Weiß Klüsserath, ins Salmtal. „Der Kontakt kam damals über die Trainer Martin Lames, Dennis Junk und Richard Kaufmann zustande“, erinnert sich Düpre. Schnell entwickelte sich der zweikampfstarke und mit Ruhe am Ball ausgestattete Akteur zu einer festen Größe beim FSV – und wurde Ende April 2015 noch als A-Junior vom damaligen Trainer Paul Linz fürs Duell mit Elversberg II in die Startelf berufen. „Das hat gleich ganz gut geklappt. Der große Druck war in der Saison schon weg. Da konnte ich relativ unbeschwert aufspielen“, erinnert er sich. Möglichkeiten zu einem anderen Club zu gehen, habe es immer wieder gegeben, lässt der in Trier lebende Student des Umweltcampus in Birkenfeld (Wirtschafts- und Umweltrecht) durchblicken. Doch einen Wechsel plant er auch weiter nicht: „Der FSV gibt mir in der Region die Chance, leistungsorientiert Fußball zu spielen. Zudem ist der Verein mit seinem familiären Umfeld und seiner Historie etwas Besonderes.“

Auf 74 Oberliga- und 52 Rheinlandligaeinsätze bringt es Düpre bislang. Trainer Lars Schäfer weiß die Dienste seines Abwehrmannes zu schätzen: „Max ist ein Teamplayer und sehr ehrgeizig. Er hat schon viel Spielpraxis sammeln können.“ Die Robustheit und die Präsenz schätzt der Coach an seinem Schützling, der auch schon mal die Kapitänsbinde trägt, wenn sein Nebenmann in der Innenverteidigung, Michael Dingels („Das Herz der Mannschaft“, so Düpre) etwa verletzungsbedingt passen muss.

Das Toreschießen ist nicht die Kern­aufgabe von Düpre. Hier sieht er aber noch Steigerungspotenzial: „Ich will mich auch an Treffern messen lassen.“ Bei Standards rückt der kopfballstarke 1,93-Meter-Mann immer wieder mit auf und kommt oft zu vielversprechenden Szenen. In der neuen Saison peilt er die Quote aus der Abbruchrunde 2019/20 an. Da gelangen ihm in der Rheinlandliga in 21 Einsätzen immerhin vier Tore. (AA)