Fußball : Spieler, Planer, Bindeglied – mit nur 22 Jahren

19.08.2022, Kunstrasenplatz Im Kordel, Salmtal-Salmrohr, GER, Rheinlandliga, FSV Salmrohr vs SG Schneifel Stadtkyll, im Bild Foto © Sebastian J. Schwarz Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Salmrohr Als große Unbekannte galt Oberligaabsteiger FSV Salmrohr vor der aktuellen Saison in der Fußball-Rheinlandliga. Trainer Frank Meeth und „Co“ Lucas Lautwein bastelten im Eilverfahren einen neuen Kader zusammen – mit Erfolg: Die Salmtaler überwintern auf dem achten Tabellenplatz. Ein Grund für das gute Abschneiden ist das gute Zusammenspiel des erfahrenen Meeth mit seinem jungen Assistenten.

Mit Lucas Lautwein hat Trainer Frank Meeth junge Unterstützung im Trainerteam. Seit dieser Saison fungiert der 22-Jährige als Co-Trainer beim FSV Salmrohr. „Im Juni musste ich zur Verlängerung der B-Lizenz nach Koblenz. So ist Frank dann auf mich aufmerksam geworden und hat mich kurze Zeit später angerufen. Für mich war es gar keine Frage, dass ich als Co-Trainer zusage. Für die Mannschaft war das am Anfang vielleicht aufgrund meines Alters etwas ungewohnt, das hat sich aber mit der Zeit dann sehr gut eingespielt“, erklärt Lautwein, wie es zu dieser Konstellation kam.

Auf und neben dem Platz trägt der aus Niederkail stammende Lautwein Verantwortung und führt unterschiedliche Aufgaben aus: „Unter der Woche helfe ich Frank bei der Trainingsgestaltung und übernehme hin und wieder auch selbst eine Einheit. Darüber hinaus bin ich Bindeglied zwischen Team und Trainer.“

Info Tests und Transfers des FSV Salmrohr Folgende Vorbereitungsspiele stehen aus Sicht des FSV Salmrohr in der Winterpause noch an: Samstag, 12 Uhr: ASV Süchteln/Landesliga Niederrhein – FSV; Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr: FSV – SG Vordereifel Müllenbach/Bezirksliga Mitte; Montag, 13. Februar, 19.30 Uhr: FSV – SV Schleid/Bezirksliga West (19.30 Uhr). Erstes Punktspiel in diesem Jahr: Samstag, 18. Februar, 14.30 Uhr FSV – FC Cosmos Koblenz. Die Partie war Anfang Dezember kurz vor Schluss beim Stande von 2:2 aufgrund einer schwereren Verletzung eines Gästespielers abgebrochen worden und wurde neu angesetzt. Zugänge: Tobias Stoffel (SG Kyllburg), Rasheed Eichhorn (SV Filzen-Hamm), Ashot Karapetyan (Dinamo Riga); Abgänge: Hamsik Edafe (APD Leonfortese, Italien), Michael Oladapo (Ziel unbekannt), Charles Ferris (USA), Raphael Klotz (SV Speicher).

Es scheint zu harmonieren im Salmtal: So steht der FSV nach einer schwierigen Sommervorbereitung mit 31 Punkten besser da, als die meisten erwartet hatten. „Vor der Saison hat niemand so richtig mit uns gerechnet. Der Ehrgeiz ist auch jetzt so hoch, dass wir am Ende nicht im Nirgendwo der Tabelle landen möchten“, so Lautwein, der seit seiner Kindheit im Profifußball dem FC Bayern München die Daumen drückt.

Neben seinem Mathematik- und Informatikstudium an der Universität in Trier begeistert sich Lautwein in seiner Freizeit vor allem für die NFL, die National Football League in den USA, und ist hier leidenschaftlicher Anhänger der Seattle Seahawks. Auf lange Sicht möchte er sich mit Blick auf seine Trainerlaufbahn weiterentwickeln und glaubt, dass man auch höhere Ziele erreichen kann, wenn der Mannschaftskern zusammenbleibt. Kurzfristig liegt bei Lautwein der Fokus aber erst einmal auf der eigenen Spielertätigkeit im Mittelfeld des FSV: „Ich kam aus einer langen Verletzung (Bruch des Schienbeinkopfs und Knochenmarködem, d. Red.) und möchte jetzt erst einmal sehen, dass ich auf dem Platz meine Leistung bringe.“

Den bisherigen Verlauf der Wintervorbereitung beschreibt Trainer Frank Meeth so: „Generell sind wir gut gestartet. Besonders erfreulich ist, dass Tim Kieren wieder fit und eine gute Alternative im Tor ist. Dagegen trifft uns der kurzfristige Abgang von Raphael Klotz schon hart.“ Darüber hinaus verstärkt sich der FSV mit Tobias Stoffel (SG Kyllburg, TV berichtete), dem Meeth aufgrund seiner Erfahrung eine wichtige Rolle im Defensivverband zutraut. Bei Kai Bernard hofft Meeth auf eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining. Und auch auf den kurzfristigen Abgang von Klotz reagierte der FSV und verpflichtete den Armenier Ashot Karapetyan vom lettischen Zweitligisten Dinamo Riga. Am frühen Dienstagabend war dann der dritte Winter-Neuzugang fix: Mittelfeldspieler Rasheed Eichhorn ist wieder ein Salmrohrer. Nach seinem Wechsel von der A-Jugend der Trierer Eintracht 2016 stand er bereits zwei Saisons lang in Diensten des FSV, ehe es ihn zum Luxemburger Erstligisten US Hostert zog. Zuletzt ließ es der mittlerweile 25-Jährige ruhiger angehen – und kickte für den SV Filzen-Hamm in der Kreisliga C Saar.