Fußball Salmrohr stimmt sich mit Nullnummer auf Pokalknüller ein

Fast drei Gegentreffer hat der FSV Salmrohr im bisherigen Saisonverlauf im Schnitt kassiert. Da tat die Nullnummer am Freitag beim Oberligaabsteiger TuS Kirchberg zur Abwechslung mal ganz gut. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte, in der die Gastgeber an der Latte gescheitert waren, konnte sich Trainer Frank Meeth dann bei Tim Kieren bedanken. Der Torwart machte zu Beginn des zweiten Durchgangs drei Großchancen der Hunsrücker zunichte. Danach war die Salmrohrer Abwehr, in der diesmal auch Routinier Tobias Stoffel ran durfte und eine gute Leistung bot, wieder im Bilde. Ums Haar wäre dem FSV sogar noch der Siegtreffer geglückt. Knapp eine Viertelstunde vor Schluss steuerte Oliver Mennicke auf Kirchbergs Schlussmann Johannes Kappel zu. Statt selbst abzuschließen, passte er auf den mitgelaufenen Noah Wrusch. Dieser grätschte dann am etwas zu ungenau gespielten Ball vorbei. Coach Meeth war mit dem soliden Auftritt einverstanden und sah fünf Tage vor dem Rheinlandpokal-Halbfinale am Mittwoch, 19.30 Uhr, auf dem heimischen Kunstrasen gegen Regionalligist TuS Koblenz im Defensivverhalten einen Fortschritt.