Fußball : Stimmungshoch nach Derbysieg: Salmrohr will Euphorie nutzen

Nur die Hälfte der Spiele absolvierte Giancarlo Pinna in der aktuellen Saison, fehlte öfters aus verschiedenen Gründen. Weil er seine Doppelfunktion als Spieler und Co-Trainer in Salmrohr nicht mehr entsprechend ausfüllen konnte, wollte der 32-Jährige sich eigentlich nach dem Donnerstagstraining von der Mannschaft des Oberligisten verabschieden. Das muss der mit seiner Familie in Saarburg lebende Deutsch-Italiener nun aber zumindest verschieben: Am Mittwochabend hat der Sportliche Leiter und 2. Vorsitzende des FSV, Karl-Heinz Kieren, Pinna mit sofortiger Wirkung freigestellt. Gerade als Unterstützer von Trainer Lars Schäfer habe man sich von ihm mehr Einsatz und Zuverlässigkeit gewünscht, so Kieren: „Er hat uns mitunter hängen lassen. Da braucht er jetzt auch keine Kiste Bier mehr zum Abschied ausgeben.“ Die Kritik an ihm, dass er mitunter sehr kurzfristig selbst seine Spielteilnahme abgesagt habe, lässt Pinna, der im September 2018 zum FSV gestoßen, und seit Sommer 2020 mitspielender Assistent war, gelten. Komplikationen bei der zweiten Schwangerschaft seiner Freundin, sein neuer Job als Maschinist bei einem Automobilzulieferer in Luxemburg (im Schichtbetrieb) und ein geschwächtes Immunsystem hätten aber ihren Tribut gefordert, so der frühere Regionalligaspieler des FC Homburg und von Waldhof Mannheim. Zur Winterpause soll ein neuer Co-Trainer her. „Die Gespräche laufen“, lassen Schäfer und Kieren durchblicken.