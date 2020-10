Fußball : Ticket-Vorverkauf endet am Freitag

Salmrohr Noch bis zum Freitag bietet der FSV Salmrohr Derby-Tickets im Vorverkauf an. Erhältlich sind diese bei Sport-Schmitz in Wittlich, in der Marien-Apotheke sowie der Sportkneipe Hattrick am Kunstrasen (beide Salmrohr).

Die coronabedingt festgesetzte Zuschauer-Obergrenze liegt bei 1200. Ein Verkauf der Gästekarten über Eintracht Trier war von Behördenseite untersagt worden (TV berichtete).