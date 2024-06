Fußball Wer in Salmrohr auf Paul Linz folgt

Auch Salmrohrs Ehrenpräsident Peter Rauen konnte ihn in einem längeren Telefonat nicht mehr umstimmen: Paul Linz hört nach nur wenigen Wochen beim FSV Salmrohr wieder auf. Sein Nachfolger stellte sich am Montagabend der Mannschaft vor: Der aus dem benachbarten Sehlem stammende und hier lebende Frank Thieltges kehrt auch fußballerisch ins Salmtal zurück. Der heute 54-Jährige war Ende der 90er, als der FSV noch in der Regionalliga spielte, Torwart. Später coachte er unter anderem die SG Buchholz, die SG Lüxem und Eintracht Trier II. Anschließend machte sich Thieltges vor allem als Torwarttrainer einen Namen, zählte jahrelang zum Trainerstab des luxemburgischen Fußballverbandes und folgte Sportdirektor Reinhold Breu auch nach Litauen. Neben seiner Tätigkeit in Salmrohr will Thieltges auch künftig beim Fußballverband Rheinland als Trainerausbilder und Coach von Auswahlmannschaften aktiv sein. „Die regionale Bindung und meine Vergangenheit in Salmrohr haben mich gereizt“, bekennt Thieltges. FSV-Vorsitzender Christian Rauen schätzt nicht nur die reichhaltige Erfahrung des neuen Übungsleiters, sondern auch dessen großes Netzwerk, durch das wichtige Akteure gehalten und neue kommen sollen.