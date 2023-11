Fußball-Rheinlandliga Wie der FSV Tarforst das Spiel in Salmrohr drehte (Fotostrecke)

Salmrohr · Fußball-Rheinlandliga: Eine Negativserie endete, die andere nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an: Wie Tarforst in Salmrohr mit 4:2 gewann und welcher taktische Kniff den Gästen half, das Spiel an sich zu reißen.

13.11.2023 , 11:47 Uhr

Auch mit 33 Jahren noch eine Klasse für sich: Sebastian Szimayer (links, hier im Duell mit Rasheed Eichhorn) hat mit seinen zwei Treffern und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am Tarforster Sieg in Salmrohr. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Nur wenige Meter voneinander entfernt formierten sich die Akteure des FSV Salmrohr und des Namensvettern aus Trier-Tarforst kurz nach dem Abpfiff des Duells in der Rheinlandliga am Samstagnachmittag – Welten lagen indes zwischen den Stimmungslagen beider Teams: Hier die niedergeschlagenen Hausherren, denen Trainer Frank Meeth nach der sechsten Niederlage im siebten sieglosen Spiel versuchte, Mut und Zuversicht einzuflößen. Dort die Gäste, die mit dem 4:2 in die Erfolgsspur zurückkehrten, zum „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ im Kreis tanzten und ausgelassen feierten.