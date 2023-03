Interview „Wir wollen mehr als nur Fußball bieten“ – Dennis Junk über die Jugendförderung des FSV Salmrohr

Einst war er hier Spieler und Jugendtrainer. Seit einigen Monaten packt Dennis Junk beim FSV Salmrohr als 2. Vorsitzender mit an. Warum er sich wieder im Verein engagiert, was er plant und was die Jugendspieler und Eltern und interessierten Nichtmitglieder am Informationsabend, zu dem der FSV für Freitag, 19 Uhr, in die Bürgerhalle eingeladen hat, erwartet, verrät der 38-Jährige im TV-Interview.