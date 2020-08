Fussball-Oberliga : Salmrohrs Trainer stört die „Handbremse“

Salmrohr Fußball: Oberligist beim 0:4 im Test gegen Rot-Weiß Koblenz auf verlorenem Posten – Coach Lars Schäfer übt Kritik.

Ein 0:4 im dritten Vorbereitungsspiel gegen ein klassenhöheres Team – vom Ergebnis her okay. Mit der Art und Weise, wie sein Team am Samstagnachmittag die klare Niederlage gegen Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz bezog, war Salmrohrs Trainer Lars Schäfer aber nicht so ganz einverstanden. Von phasenweise „ganz guten Ansätzen“ sprach er zwar einerseits und meinte damit insbesondere die stabile Grundordnung in den ersten 25 Minuten und die mutige Spielweise in der Schlussphase, als Luca Schütz mit einem kernigen Fernschuss am Lattenkreuz scheiterte.