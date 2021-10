Schiedsrichter im Porträt : Rolf Neunkirch: Das Pfeifen hält ihn fit und jung

Trier Der Trierer leitet schon seit vier Jahrzehnten Spiele. Sein Verein muss jedoch jeden Monat eine Strafe an den Fußballverband bezahlen.

Seinen 76. Geburtstag feiert Rolf Neunkirch (Foto: Andreas Arens) am heutigen Donnerstag, und seit vier Jahrzehnten ist er bereits als Schiedsrichter im Fußballkreis Trier-Saarburg unterwegs. Dem langjährigen Aktiven der DJK St. Matthias Trier reichen Einsätze in der näheren Umgebung: „Bei fünf Kindern und inzwischen neun Enkeln bin ich froh, wenn ich nach den Spielen relativ schnell wieder zu Hause bin.“

Der frühere Grund- und Hauptschullehrer, der in seinen Schülerteams unter anderem einst die späteren Eintracht-Spieler Dietmar Laschet, Stefan und Michael Fleck sowie Gustav Schulz als Betreuer unter seinen Fittichen hatte, fährt Woche für Woche oft noch mehrere Einsätze: „Das hält einen fit und jung.“

Was ihn zusätzlich motiviert, sind die kleinen Begebenheiten am Rande: Kürzlich pfiff er ein A-Jugend-Kreisligaspiel. Einen der beiden Assistenten, die in diesen Klassen die Vereine stellen müssen, entband Neunkirch von seinen Aufgaben („Er brachte zu viel Unruhe rein.“). Dafür sprang ein früherer Schiedsrichterkollege des Trierers ein: „Er hat das dann gewissenhaft gemacht und danach hatten wir noch ein angenehmes Gespräch.“