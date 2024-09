Fußball Der Absteiger kommt in Fahrt

Aufatmen im Hochwald: Nach dem 7:0-Kantersieg im Derby in Gutweiler geht es weiter aufwärts mit dem langjährigen Bezirksligisten TuS Schillingen, der vergangene Saison den Weg zurück in den Kreisfußball antreten musste. „Gegen eine arg gebeutelte Mannschaft aus Gutweiler waren wir diesmal effektiv in unserer Chancenauswertung. Ich bin aber froh, dass es für Gutweiler hinten raus einstellig geblieben ist. Was mich gefreut hat, ist die Tatsache, dass wir wieder zu Null gespielt haben“, befand Schillingens Trainer Gerd Morgen nach dem zweiten Sieg in Folge. Schon mit dem 2:0-Erfolg zu Hause gegen die SG Pellingen/Franzenheim/Schöndorf war beim momentanen Rangsechsten der Kreisliga A7 eine Erleichterung und eine gewisse Genugtuung zu spüren, zuvor nicht alles infrage gestellt zu haben. Denn zum Saisonstart lief es gar nicht rund beim Team von Trainer-Dino Morgen.