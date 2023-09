Bezirksliga Schillingen gelingt der Befreiungsschlag

Dass der Sieg „vielleicht etwas glücklich, „aber unter dem Strich verdient“ war, wollte Wahlen jedoch nicht verhehlen. Ein Sonderlob gab es für seinen Torwart. „Marius ist einer der Besten, wenn nicht sogar der beste Keeper in der Bezirksliga. Er hat uns mit dem gehaltenen Strafstoß das 0:0 bewahrt und wurde nachher zum Turm in der Schlacht.“ Wahlens Gegenüber, Spielertrainer Markus Boos, brachte es auf den Punkt. „Wir haben es nicht geschafft, aus unserer Vielzahl an Chancen etwas Zählbares heraus zu schlagen.“