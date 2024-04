Fußball Kunststück leitet Ahbacher Sieg ein

Dieser eine Treffer entschädigte für so manche spielerische Unpässlichkeit, die sich der TuS Schillingen und der TuS Ahbach am Sonntagnachmittag auf dem zwar satt grünen, aber noch ziemlich holprigen Rasenplatz geleistet hatten: Von links trug Nico Clausen eine Freistoßflanke in den Strafraum der Hochwälder, Peter Grün versuchte es aus etwa neun Metern mit der Hacke und überwand Torwartroutinier Heiko Witt zum 1:2 (66.).