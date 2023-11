Bezirksliga Schillinger Befreiungsschlag

So scheiterte Tobias Anell nach 17 Minuten nach feinem Zuspiel von Robin Moser aus etwas spitzem Winkel an Keeper Joshua Stewart, und nur wenige Minuten setzte Moser einen wohl als Heber gedachten Ball etwas zu flach an, so dass der Lüxemer Torwart etwas zu weit vor seinem Tor stehend keine Probleme hatte. Nach einer knappen halben Stunde dann doch die verdiente Führung für die Gäste. Einen nach einem schnell ausgeführten Gegenstoß über die rechte Flanke vorgetragenen Angriff bugsierte sich die Hintermannschaft der Wittlicher im Gewühl zur hochverdienten Pausenführung des Gastes selbst ins Netz.