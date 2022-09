Bezirksliga : Schleid überspringt die Hürde Schillingen

Der SV Schleid feiert seinen Doppeltorschützen Aaron Matondo (Mitte) und einen deutlichen 5:1-Sieg in Schillingen. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

SCHILLINGEN Fußball-Bezirksliga: 5:1-Erfolg des Aufsteigers ist zwar in der Höhe etwas glücklich, am verdienten Erfolg gibt es jedoch keinen Zweifel.

Eifel-Aufsteiger SV Schleid bleibt auch nach sechs Spieltagen in der Bezirksliga ungeschlagen und lieferte am Sonntag im Hochwald beim zuvor auswärts erfolgreichen TuS Schillingen ein beeindruckendes Zeugnis der Konkurrenzfähigkeit im neuen Umfeld. Was kein Wunder ist, denn ein Großteil der Mannschaft hat ihre Tauglichkeit bereits in höheren Ligen und in deutlich ambitionierteren Teams unter Beweis gestellt. Beim 5:1-(2:1)-Erfolg der Gäste war die Mannschaft aus der Westeifel vor allem in der zweiten Halbzeit drückend überlegen und münzte ihre Gelegenheiten auch um.

Allerdings hatte es nach einem in dieser Deutlichkeit doch überraschenden Erfolg der Mannschaft des ehemaligen Bitburger Abwehrrecken Taner Weins nicht ausgesehen. Die ganz in Rot gekleideten Hochwälder kamen schon nach drei Minuten mit ihrer ersten richtigen Torchance durch Christian Weber zum frühen Führungstreffer.

„Danach haben wir uns die Gegentore auch ein bisschen selbst reingelegt, mit den beiden Elfmetern. Man muss aber auch sagen, dass wir heute gegen einen sehr starken Gegner gespielt haben“, zollte TuS-Trainer Sascha Freytag den Eifelern Respekt.

In Schleid möchte man den bisherigen Saisonverlauf trotz der erneut sehr kompakten Vorstellung nicht überbewerten. Weins, der nach einigen Verletzungen in seiner Truppe in der letzten halben Stunde selbst noch ins Spielgeschehen eingriff, sprach von „drei weiteren Punkten, die wir für den Klassenerhalt gerne mitnehmen.“ Das sei das derzeit einzige Ziel, und daran wolle man auch zu diesem frühen Zeitpunkt (noch) nichts korrigieren. Weins: „Erstmal wollen wir unsere 40 Punkte einfahren und danach sehen wir weiter.“

Die Art und Weise wie der Aufsteiger in Schillingen agierte, lässt allerdings kaum vermuten, dass diese Mannschaft etwas mit dem Abstiegskampf zu tun haben könnte. Energisch in den Zweikämpfen, ließ der SVS lediglich in den allerletzten Minuten der zweiten Halbzeit so etwas wie eine „halbgare“ Chance der Freytag-Elf zu. Und die drei Treffer im zweiten Spielabschnitt waren keine Zufallsprodukte, sondern schön herausgespielt. Zwei davon sogar durch einen eingewechselten Akteur, was dafür spricht, dass auch von der Bank noch Qualität kommen kann.

Der TuS Schillingen, überraschend stark in die neue Saison gestartet, konnte die Gunst des guten Beginns nicht nutzen und mussten dem Gegner danach zunehmend das Feld überlassen. Die Mannschaft versuchte zwar viel, ließ nicht nach in ihrem Bemühen über den Kampf ins Spiel zu finden, doch unter allen Aktionen waren auch etliche technische „Stockfehler“. Viele Bälle versprangen, ungenaue Pässe machten es dem Gegner, der seine Konterchancen rigoros ausnutzte, auch zunehmend leichter, ein Endergebnis zu erzielen, das man so im ersten Abschnitt sicherlich von keiner Seite erwartet hätte.

TuS Schillingen: Marius Becker – Jan Bernheine, Marco Schu, David Krickel, Marco Engel, Jannik Willems, (82. Felix Faust), Christoph Becker, (73. Florian Wilhelm), Tobias Anell, (82. Fabian Becker), Christian Weber, Julian Flesch, Lukas Thome (49. Leon Götten),

SV Schleid: Jens Freis – Marius Hugo, Jannick Rings, Boris Niesen, (76. Aaron Matondo), Eugen Hartwick, (65. Taner Weins), Dennis Wadych, Gianluca Bohr, Luca Eichner, Julian Green, Sebastian Ting, (62. Nicolas Britz), Tim Hartmann (Luis Hartmann),

Gelb-Rote Karte: (76.) David Krickel

Tore: 1:0 (3.) Weber, 1:1, 1:2 (17., 23.), jeweils Strafstoß Sebastian Ting. 1:3 (73.) Boris Niesen, 1:4, 1:5 (78., 84.), jeweils Aaron Matondo),

Schiedsrichter: Christian Baum