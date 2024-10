Fußball Vier Tore, 99 Zuschauer und viel Leerlauf

Druck- und mutlos war es, was Eintracht Trier II eine geschlagene Hälfte lang am frühen Samstagabend in seiner Bezirksliga-Auswärtspartie beim SV Schleid bot. Drei Tage nach dem 0:5 im Rheinlandpokal gegen das klassenhöhere Mosella Schweich und am Ende einer Englischen Woche waren die Hausherren vor allem auf Defensive bedacht – und fuhren damit zunächst gut. „Bis zur Pause haben wir konzentriert gegen den Ball gearbeitet. Das ist uns bis auf die eine oder andere Situation auch absolut gelungen. Ganz kannst du so eine Mannschaft wie Trier II nie ausschalten“, bilanzierte Taner Weins, der gemeinsam mit Tim Hartmann und Sebastian Ting das Spielertrainertrio bei den Schleidern bildet und als Innenverteidiger der Defensive viel Halt gab.