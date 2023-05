Fußball Remis reicht Fell für Aufstiegsspiel

Am letzten Spieltag in der Kreisliga B Mosel/Hochwald, an dem es (auch) um Platz zwei und die damit verbundene Teilnahme am Aufstiegsspiel gegen die SG Saartal Trassem II ging, sicherte sich die SG Fell/Riol/Longuich mit einem torlosen Unentschieden bei der SG Fidei die Möglichkeit, noch in die Kreisliga A aufzusteigen. Trainer Jan Küchling sieht als entscheidende Faktoren für den Vizetitel – dass „wir von elf Spielen in der Rückrunde neun gewonnen haben, die beste Abwehr und die zweitbeste Abteilung Attacke stellen. Wir haben unseren super Lauf verteidigt und insgesamt eine sehr gute Entwicklung genommen – egal, ob es nun für die A-Klasse reichen wird oder nicht.“