Rheinlandliga Schneifel-SG extrem effektiv und effizient

Gefährlich wurde es auf der anderen Seite erstmals in der 16. Minute, als Jan Pidde aus kurzer Distanz knapp verzog. 212 Zuschauer sahen ein vom Regen begleitetes Rheinlandligaspiel, in dem sich beide Mannschaften nicht versteckten und zu zahlreichen Chancen kamen. Nach einem Burg-Freistoß machte sich SGH-Stürmer Nils Hemmes lang, doch erwischte den Ball nur mit den Haarspitzen, das Leder flog knapp am langen Pfosten vorbei (37.). Im Gegenzug setzte Simon Reetz einen Kopfball aus sechs Metern übers Tor.

Die beste Offensive der Liga schlug kurz vor der Pause zu, als die Hochwälder sich 30 Meter vor dem eigenen Tor einen unnötigen Ballverlust leisteten und Jan Pidde ein feines Solo überlegt abschloss (42.). Bitter für die SG Hochwald, da ein Moment der Unkonzentriertheit sofort bestraft wurde.

Nach dem Seitenwechsel übernahm die von Fabian Mohsmann und Robin Mertinitz trainierte Heim-Mannschaft immer mehr das Kommando und drängte den Tabellenführer phasenweise hinten rein. Tim Thielen hatte eine Großchance auf dem Fuß, doch die Gäste klärten gleich zwei Mal auf der Linie in höchster Not (53.). In der 70. Minute fiel der verdiente Ausgleich durch Burg, der eine feine Hereingabe von Till Weber verwertete. Nur fünf Minuten später kam Patrick Dres freistehend zum Abschluss, doch Simon parierte stark. Auf der Gegenseite zeichnete sich SGH-Torwart Jan Niklas Koltes ebenfalls mit Paraden aus, aber wurde in der Schlussphase nach einem Konter von Simon Reetz überwunden (86.).