Fußball Eintracht II marschiert in die A-Liga

Nur allzu gerne hätten sie ihnen wieder ein Bein gestellt, wie im Hinspiel Ende Oktober, als sie Eintracht Trier II beim 2:1 die bislang einzige Saisonniederlage beigebracht hatten. Diesmal hieß es aus Sicht der SG Saartal-Trassem 1:3. Erneut verstand es die Mannschaft der beiden Trainer Thomas Konz und Erhard Groß aber, der Regionalligareserve Paroli zu bieten. Entschieden war die Partie am Samstagnachmittag erst in der 87. Minute, nachdem Kenneth Harrow mit seinem 23. Saisontor erfolgreich war. Der von Julian Zehren – eine Minute zuvor noch per Distanzschuss für das 1:2 verantwortlich – an Julius Kalweit verwirkte Foulelfmeter war der dritte Trierer Strafstoß in einer auf A-Liga-Niveau stehenden Partie, aber der erste verwandelte. In der 84. Minute war Julius Kalweit wiederum Nutznießer eines Querschlägers in der Saartaler Hintermannschaft und stellte auf 0:2..