Fußball Reifenberg wechselt nach Luxemburg

Interessenten und (lose) Anfragen habe es einige gegeben – nun hat sich Stefan Reifenberg entschieden, wen er in der kommenden Saison trainiert: Der 49-Jährige übernimmt den FC Jeunesse Biwer, aktuell Tabellenneunter in der 2. Division, der vierthöchsten Liga Luxemburgs. Dort hat erst vor wenigen Tagen Alex Wilhelm demissioniert. Bis Ende der Saison springt nun Eric Chrisnach als verantwortlicher Mann an der Außenlinie ein.