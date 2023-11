Fußball Schöndorf spielt sich in einen Rausch

Einen glanzvollen 5:0-Derbysieg feierte die SG Mont Royal Kröv in der Mosel-Kreisliga A8 bei der SG Traben-Trarbach. Vor 200 Zuschauern an der Rissbacher Straße in der Doppelstadt sorgte vor allem eine bärenstarke zweite Halbzeit für Freude unter den Gästeanhängern. Nach dem Treffer zum 0:2 in der 70. Minute zogen die Gäste auf und davon. Als Dreifachtorschütze bestach Jonas Adams. „Nach dem zweiten Tor war die Gegenwehr von Traben-Trarbach gebrochen, sodass wir höher anlaufen konnten und den Gegner zu weiteren Fehlern zwangen. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können“, berichtet Mont Royal-Trainer Steven Klaas. Er war erleichtert, dass „wir nach dem 2:0-Sieg bei der SG Bremm nun wieder gewonnen haben. Wir sind auf dem richtigen Weg. In einigen Spielen zuvor hatten wir es nicht geschafft, ein zweites oder drittes Tor nachzulegen. So haben wir fünf Spiele nur unentschieden gespielt oder unglücklich verloren“, blickt der 29-jährige Coach zurück. Punktemäßig hätte es für den aktuellen Rangneunten besser laufen können, aber mit den Leistungen zeigt sich der ehemalige Coach des SV Lüxem II zufrieden: „Wir bestreiten ein Entwicklungsjahr, wollen in Ruhe arbeiten, benötigen dafür aber genügend Abstand nach unten, da man unter Druck zu viele Fehler produziert.“ Von den jungen Spielern hätten Steven Oetzel und Markus Mohr einen großen Schritt nach vorn getan. „Routiniers wie Dimitri Kunz und André Benzarti (fällt aktuell wegen eines Handbruchs aus, d. Red.) gehen voran Uhr, im Kreispokal bei A7-Ligist Blankenrath auf einen Ex-Ligakonkurrenten trifft.