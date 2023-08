Fußball Zwei Mal sieben auf einen Streich

Ausgerechnet der Start in Pluwig ging daneben. Im Derby musste das Team der beiden Trainer Thomas Werhan und Michael Hassani am ersten Spieltag vor knapp 400 Zuschauern beim 1:4 viel Lehrgeld zahlen: Der Aufsteiger verlor nach dem 0:4 im Rheinlandpokal gegen Bezirksligist SG Saartal-Irsch nicht nur die Punkte beim Nachbarn, sondern mit Marvin Mokelke auch einen durchsetzungsfähigen Stürmer wegen einer schweren Knieverletzung. „Bis zur 30. Minute waren wir auf Augenhöhe, haben stabil gestanden und ein paar ordentliche Umschaltmomente gehabt. Nach dem Ausscheiden von Marvin verloren wir den Zugriff. Nach dem 0:3 war es schwierig, das Spiel noch mal zu drehen. Der Sieg für Pluwig ging in Ordnung“, blickt Werhan zurück.