Fußball : Zwischen Eierlage und Bundesliga

Ismail Jakobs, der Kölner Shootingstar, hat enge Kontakte in die Eifel. Die Fotos zeigen ihn mit Oma Helga und beim Schreinern in Schönecken. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln/Schönecken Tausende Fans hat Bundesligist 1. FC Köln auch in der Eifel – und besonders in Schönecken (Eifelkreis Bitburg-Prüm) fiebern sie derzeit mit der Geißbockelf. Der Grund dafür ist Ismail Jakobs, der familiäre Wurzeln im Burgflecken hat.

Der 20-jährige Shootingstar des FC kam erst Anfang November zu seinem ersten Einsatz für die Kölner und ist seitdem nicht mehr aus der Stammelf wegzudenken. Auch im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr) soll Jakobs wieder viel Druck auf der linken Außenbahn entfachen.

Jakobs’ Mutter Jutta stammt aus Schönecken, ist später nach Köln gezogen. Dort wurden Ismail und sein zwei Jahre älterer Bruder David geboren. Die Großeltern von „Iso“ und sein Onkel Udo mit Familie wohnen heute noch in Schönecken. Klar, dass sie bei vielen Partien im Rhein-Energie-Stadion dabei sind. Die Fahrt zum Spiel sei immer ein Event, berichtet Udo Jakobs, der Jugendtrainer bei der JSG Schönecken ist, wo auch seine beiden Söhne kicken: „Los geht es schon am späten Vormittag mit dem Zug. In Erftstadt steigt Jutta zu. Mit der Straßenbahn geht es weiter bis zum Stadion. Plätze suchen, Getränke holen – und Ismail beim Warmmachen schon mal zuwinken.“ Wenn der Neffe wie etwa beim 4:0 gegen Freiburg noch ein Tor schieße, stehen Oma Helga und Opa Jupp auf den Sitzen. Dass der Großvater nach der Vollendung seines 80. Lebensjahres öfter im Stadion war als in den 80 Jahren zuvor, hätte er sich nicht träumen lassen. Ganz besonders freute den Opa, als er nach dem 1:0 gegen Bremen im Dezember noch das Trikot vom Enkel als nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekam.

Und der Kölner Jungprofi kommt nach wie vor gerne nach Schönecken. So etwa an Weihnachten, als er dort die Kindermette besuchte, wie Onkel Udo berichtet: „Iso wurde während der Messe von unserem Fußballnachwuchs entdeckt und erkannt. Die Konzentration auf das Weihnachtsfest war kurzzeitig dahin.“ Die Eifel und speziell Schönecken sei für ihn das Symbol für Vertrauen, Herzlichkeit und Bodenständigkeit. „Hier kann ich die Seele baumeln und mich verwöhnen lassen“, betont der aufgrund seiner starken Leistungen inzwischen schon sogar mit Clubs aus der Premier League und der Serie A in Verbindung gebrachte Jakobs, in dessen Team mit dem Föhrener Jan Thielmann auch ein Junge aus der Region spielt (TV berichtete).

Ismail und sein Bruder David, der für Mittelrhein-Landesligist SSV Merten spielt, verbrachten früher regelmäßig ihre Ferien in der Eifel. Oma Helga legte Wert darauf, dass ihre Enkelkinder früh schwimmen lernten. Ob in der Schreinerei des Opas, bei der Apfelernte oder beim Angeln: Jeder musste ran. „Diese unbeschwerte Kindheit haben die Jungs nicht vergessen. Sie kommen immer wieder gerne hierhin, nicht nur an Weihnachten, sondern auch zur Schönecker Eierlage (ein österlicher Brauch, d. Red.)“, so der Onkel.

Der Hype um den Enkel geht Opa Jupp fast zu weit. Manchmal mahnt er sogar an, dass „es für Iso vielleicht besser gewesen wäre, einen ordentlichen Beruf zu erlernen“.

Das Fußballtalent stamme wohl eher nicht von der Schönecker Seite, muss Onkel Udo zugeben, sondern „definitiv“ von dessen Vater Oumar, der selbst ebenfalls ein sehr guter Fußballer gewesen sei. Das Heimatland des Vaters, der Senegal, hat bereits ein Auge auf „Iso“ geworfen, was ein Engagement in der dortigen Nationalmannschaft angeht.

Ismail Jakobs. Foto: privat