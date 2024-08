Fußball Schweicher Abwehr-Ass fällt monatelang aus

So glänzend waren sie in die neue Rheinlandligasaison gestartet, gab es doch zum Auftakt ein 6:2-Festival gegen die SG Schneifel. Am zweiten Spieltag setzte es für Aufsteiger TuS Mosella Schweich nun jedoch gleich zwei herbe Dämpfer. Beim 1:3 gegen den TuS Kirchberg lag das Team von Trainer Thomas Schleimer schon nach fünf Minuten mit 0:2 im Hintertreffen, steigerte sich zwar nach verschlafenem Beginn in Sachen Zweikampfverhalten, unterlag am Ende den Gastgebern aber verdient mit 1:3. Viel schlimmer als die Pleite im Hunsrück ist der monatelange Ausfall von Abwehrrecke Philipp Grundmann. Beim Klärungsversuch vor dem 2:0 sei ihm ein Kirchberger aufs Standbein gefallen. „Dadurch“, so der 27-Jährige, „bin ich dann nach außen weggeknickt“. Sofort wurde Grundmann ausgewechselt, suchte ein Krankenhaus auf. Am Montag gab’s die niederschmetternde Diagnose: Der Innenverteidiger hat sich eine sogenannte Volkmann-Fraktur zugezogen. Sprich: Das untere Ende des Schienbeins ist gebrochen. Damit nicht genug: Das Innen- sowie das Syndesmoseband sind auch durch und das Wadenbein ist zudem gebrochen.