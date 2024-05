Fußball Mosella Schweich und eine Saison der Superlative

Eine Saison der Bestleistungen liegt hinter dem TuS Mosella Schweich, der nicht nur bereits sechs Runden vor Schluss alles klarmachte, sondern auf einer geradezu grandiosen Reise durch die Bezirksliga einen Rekord nach dem anderen knackte. So holte das Team von Trainer Thomas Schleimer Assistent René Linster 87 von 90 möglichen Punkten, blieb zudem in allen Heimspielen siegreich. „Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr eine überragende Saison gespielt haben, aber da noch denkbar knapp an Rot-Weiss Wittlich scheiterten, haben wir uns in allen Kategorien nochmals gesteigert. Der breite und qualitativ hochwertige Kader hat für ideale Trainingsbedingungen und einen gesunden Konkurrenzkampf gesorgt. Die Jungs haben hart für diesen Erfolg gearbeitet und ein gesundes Maß an Fleiß, Disziplin und Erfolgshunger an den Tag gelegt“, skizziert Schleimer die Gründe für den Erfolg.