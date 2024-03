Jugendfußball Erst Lautern stoppt Mosella Schweich

Schweich · „Alle werden Sieger sein“, war das Motto der siebten Auflage des Flach-Cups in Schweich, zu dem am Wochenende rund 2.000 Besucher in die Schweicher Sporthallen strömten. Bei dem Fußballturnier traten samstags zunächst Bambini- und F-Junioren-Teams aus der Region gegeneinander an, bevor der Sonntag dann den E-Junioren gehörte: Nach dem Kreisturnier am Vormittag gab es am Nachmittag ein Elite-Turnier, an dem die Teams zahlreicher Nachwuchsleistungszentren aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland teilnahmen.

07.03.2024 , 23:47 Uhr

Flach Cup Schweich Foto: David Bittner / Mosella Schweich