Fußball Issels Ärger über die DFB-Reform

Vier Jahre lang hat die U17 des TuS Issel in der B-Juniorinnen-Bundesliga gespielt. Nun geht der Nachwuchs von der Mosel wieder in der Regionalliga Südwest an den Start. Die Mannschaft hat anders als in den drei Saisons zuvor den sportlichen Klassenverbleib verpasst, hätte aber sowieso runter gemusst: Vom DFB wurde der Ligabetrieb (auch) im weiblichen Nachwuchs umstrukturiert. Für die U17-Juniorinnen ist die Regionalliga nun die höchste Liga. Darüber hinaus wurde die U19-Nachwuchsliga eingeführt, in der ausschließlich Teams aus Nachwuchsleistungszentren vertreten sind. So treffen die Isselerinnen in der kommenden Saison erneut auf die SG Andernach und Mainz 05, obwohl beide Kontrahenten rein sportlich eigentlich in der Bundesliga geblieben wären. „Wir nehmen die Umstrukturierung sehr kritisch wahr. Man nimmt den Mädels die Möglichkeit, sich auf höchstmöglichem Niveau zu messen“, sagt Alina Knobloch. Mit dieser Haltung ist die Trainerin, die selbst für das Frauen-Regionalliga-Team aufläuft, offenbar nicht alleine: „Wir haben in der Rückrunde vergangenen Jahres mit keinem Mannschaftsverantwortlichen gesprochen, der irgendetwas Positives daran sehen würde. Jedes Kind träumt davon, irgendwann gegen Mannschaften wie den 1. FC Köln oder Bayer Leverkusen zu spielen. Diese Chance gibt es jetzt nicht mehr.“ Stattdessen bleibt der Nachwuchs der Bundesligisten ab sofort unter sich, was zwar womöglich die Entwicklung in der absoluten Spitze fördert, in der Breite die Spielerinnen jedoch auf der Strecke bleiben lässt.