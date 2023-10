Fußball Leicht und locker zum nächsten Kantersieg

Die ersten Aktionen der Mosella gegen Ellscheid waren noch etwas hektisch und ungenau. „Spielt geduldig, aber schnell“, mahnte Trainer Thomas Schleimer an. Das gelang seiner Mannschaft dann in der zwölften Minute in Perfektion. Marc Pitsch spielte den Ball aus zentraler Position rechts auf Jens Schneider, der scharf in die Mitte auf Stephan Schleimer flankte. Der Schweicher Goalgetter hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz das frühe 1:0 zu markieren.