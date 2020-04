Sport und Soziales : Memory, Malen, Masken und mehr

Schweich Mit Ideenreichtum trotzen sie beim TuS Mosella Schweich der Krise. Der Verein hat seine Angebote während der Corona-Phase kontinuierlich erweitert und regt zu allerhand Aktivitäten auch abseits des Sports an.

Noch bis zum morgigen 30. April können Vereine über das Online-Formular (www.fvr-stiftung.de/vereinehelfen), per E-Mail (vereinehelfen@fvr-stiftung.de) oder per Brief an die FVR-Stiftung „Fußball hilft!“ (Lortzingstraße 3, 56075 Koblenz) ihre Meldungen einreichen, welche Initiativen durchgeführt wurden beziehungsweise welche Aktionen geplant sind.

Selbst an die schwierige Situation vieler Schüler haben sie in Schweich gedacht. Wer beim Lernen von zu Hause aus Schwierigkeiten hat, kann die von FSJlerin Laura Lehne organisierte Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen. Mit zehn ehemaligen Mitschülerinnen, die im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht haben, bietet sie eine Aufgabenkontrolle und eine Nachhilfe via Skype oder Facetime an.