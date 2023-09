Fußball Schweicher Routinier auf den Spuren von Ronaldinho

Gleich zwei Mal neun Tore fielen zuletzt in der Trier-Saarburger Kreisliga A6: Waren die Treffer beim 7:2 von Eintracht Trier II über die SG Longuich/Fell/Riol noch ziemlich einseitig verteilt, ging es im Vergleich der Reserveteams von Mosella Schweich und des FSV Tarforst sehr knapp zu: Nachdem Alexander Burbach verletzungsbedingt bereits in der 20. Minute gegen Sebastian Palms ausgetauscht werden musste, ging die Mosella ausgerechnet durch Palms in Front (32.). Pierre Nospers stellte auf 2:0, doch zwei Fehler der Mosella ermöglichten es dem Tarforster Paul Bladt, jeweils zu treffen (45.+6., 53.). Anschließend kamen die großen Momente von Routinier Marc Görres, der in der 59. Minute für Rekonvaleszent Nico Schäfer ins Spiel kam und mit seinem zweiten Ballkontakt per Kopf in den Winkel traf. „Zuerst habe ich den Ball klatschen lassen und schließlich nach der Rechtsflanke von Leon Roos, der übrigens auch ein super Spiel gemacht hat, den Ball reingeschweißt.“ Nur sechs Minuten später war Görres mit der Hacke zum 4:2 zur Stelle. „Eine scharfe Hereingabe von Leon habe ich in Ronaldinho-Manier mit der Hacke reingemacht und einfach gut antizipiert. So was hat man noch immer im Blut“, berichtet der 38-Jährige, der auch noch die A-Jugend der Mosella in der Rheinlandliga trainiert. Jan Bauchmüller verkürzte per Foulelfmeter (83.), Lukas Schneider machte in der zweiten Minute der Nachspielzeit gar den Ausgleich, doch die Mosella schlug am Winzerkeller wieder zurück – wieder war Görres im Spiel: Er nahm zunächst einen Flankenball von Lennart Wirz mit der Brust an, wollte schießen, wurde aber gefoult. „Das Foul habe ich gerne angenommen“, so Görres. Mit dem letzten Freistoß kam die Kugel zu Björn Kraus, der trocken abzog. Nico Frick verwertete den Abpraller zum 5:4 (90.+ 4). „Es war ein Sieg des Willens“, bilanzierte Görres, der je nach Personalsituation auch künftig bei der Mosella II aushelfen soll.