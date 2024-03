Fußball Mosella verpasst Arzfeld eine Abreibung

Ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden gab es in Zewen. Tawern ließ im ersten Durchgang serienweise gute Möglichkeiten ungenutzt, hatte bei einer Aktion Glück, als ein Freistoß von der Seite knapp am Tor vorbei segelte. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, Langsur haderte bei einem Freistoß von Dennis Thon an die Latte mit dem Glück. Luca Grün gelang per Heber nach tollem Pass von Giancarlo Pinna in der 73. Minute die Gästeführung, die jedoch postwendend mit dem 1:1 von Markus Nilles beantwortet wurde. Nilles hatte die Kugel im Getümmel im Sitzen über die Linie gestochert. „Wir haben uns sehr gut präsentiert, über 90 Minuten guten Fußball gespielt, haben aber ein bisschen die Durchschlagskraft vermissen lassen“, konnte Tawerns Coach Steve Birtz mit dem Remis gut leben. (L.S.)