Fußball Starker Rückhalt mit Torriecher

Bei den Bambini startete er als Feldspieler. Ab der E-Jugend ging’s dann für ihn zwischen die Pfosten. Mittlerweile hat sich Leon Gerhard zu einem der besten Keeper in der Bezirksliga West entwickelt. Der in Noviand (Kreis Bernkastel-Wittlich) lebende Schlussmann ist beim Tabellenführer zu einem entscheidenden Faktor gereift und mit dafür verantwortlich, dass die Schweicher Mosella in 16 Saisonspielen nur ganze sieben Gegentore kassiert hat.