Ehrenamt : Schwarze Rolle sorgt für helle Freude

Schweich Viel Lob und ein praktisches Geschenk gibt’s für die Schweicherin Luisa Seeberger als Siegerin des Ehrenamtsförderpreises der Sportjugend.

Einen schöneren Einstand in sein neues Amt als Ressortleiter Jugendpolitik der Sportjugend im Rheinland (siehe Extra) hätte sich Michael Herrmann nicht vorstellen können, als gleich eine besonders aktive junge Frau aus den Reihen des Vereins aus seiner Heimat auszeichnen zu können: Luisa Seeberger vom TuS Mosella Schweich, der aktuellen Gewinnerin des Ehrenamtsförderpreises der Sportjugend (TV berichtete), überreichte der Funktionär am vergangenen Samstag die offizielle Urkunde und noch dazu ein praktisches Geschenk: Nach dem Auspacken strahlte die 20-Jährige über die Blackroll (deutsch: schwarze Rolle), die zur Regeneration und Selbstmassage dient: „So etwas wollte ich mir sowieso mal anschaffen.“ Mosella-Präsident Harald Emmrich war hocherfreut über den von Herrmann ausgehändigten 500-Euro-Scheck für die Jugendarbeit: „Während wir weiter etliche Ausgaben zu bestreiten haben, brechen uns viele Einnahmen in der Corona-Zeit weg, in der unsere Mitglieder leider noch nicht mal ein Mindestmaß an gemeinschaftlichem Sport ausüben können. Dabei müsste doch zumindest Training im Freien möglich sein.“ Erschwerend komme hinzu, dass sein Verein nach derzeitigem Stand an keine öffentlichen Hilfsgelder komme.