Fußball Siga macht den Unterschied

Erstmals gewann der FC Bitburg am Mittwoch ein Pflichtspiel in dieser Saison – und der Erfolg hatte nach dem schwer erkämpften 4:2 (2:2) in der zweiten Runde um den Fußball-Rheinlandpokal bei Bezirksligist Mosella Schweich einen Namen: Benjamin Siga. Der 20-jährige, vor der Saison von Oberligakonkurrent Eintracht Trier in die Bierstadt gewechselte Portugiese steuerte sämtliche Gästetore bei und krönte damit seine starke Leistung. „Welch überragender Spieler er ist, haben wir heute gesehen. Manchmal muss man ihn aber ein bisschen dazu drängen. Er wird seine Fähigkeiten aber definitiv noch öfters auf den Platz bringen“, sagte Fabian Ewertz. Der Bitburger Coach war froh über den ersten Sieg nach zuvor sechs Liga-Niederlagen und dem jüngsten 2:2 am Freitag zuvor in Diefflen. Gleichwohl wusste auch er: „Unterm Strich haben wir dann doch verdient gewonnen. Mit Ruhm haben wir uns aber nicht bekleckert. Wer hier Bezirks- und wer hier Oberliga spielt, hat man definitiv nicht gesehen.“