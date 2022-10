Das waren noch Zeiten: In der Saison 2015/16 spielte die SG Obermosel Nittel II (blau-weiße Trikots, hier in Könen) in der B-Klasse. Aus personellen Gründen musste sich das Team, das Michael Kohns (kleines Bild) bis Sommer fünf Jahre lang coachte, nun aus der C-Liga zurückziehen. Foto: Hans Krämer