Fußball Sehlemer Fußball vor schwerer Zukunft

Vor wenigen Tagen ist er 80 Jahre alte geworden, und er hält „seinem“ SV Eintracht Sehlem weiterhin die Treue: Heinz Lorig gehört auch der neuen (erweiterten) Führungsriege an. Er bildet gemeinsam mit Albert Hofer und Norbert Orgeich den Ehrenrat, der dem Präsidium und dem Vorstand (siehe Info) mit Rat und Tat zur Seite steht und sich primär um die älteren Mitglieder im Verein kümmert. „Der Verein ist intakt, und auch die Finanzlage passt“, berichtet Lorig, der einst 33 Jahre Schiedsrichter war, dabei Spiele bis hinauf zur höchsten Verbandsspielklasse leitete und in Sehlem zwölf Jahre lang als Zweiter Vorsitzender und zwei Jahre lang als Jugendleiter fungierte. Was Lorig aber sehr bedauert: Nach aktuellem Stand wird man in der kommenden Saison keine Seniorenmannschaft mehr stellen können. Zudem fehlen zum wiederholten Male Schiedsrichter, um das vom Fußballverband Rheinland geforderte Kontingent zu erfüllen. Deshalb müsste das als Spielgemeinschaft mit dem benachbarten SV Rivenich aktuell in der Kreisliga C II angesiedelte Team sowieso außer Konkurrenz antreten und könnte nur Pflichtfreundschaftsspiele bestreiten.