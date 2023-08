Fußball Zwischen deftigen Pleiten und einem heißen Ritt

Es ist seine Premierensaison: Johannes Endres hat beim B-Ligisten Steinborn-Kyllburgweiler-Seinsfeld/Oberkail das Ruder übernommen und nach dem Erwerb des B-Scheins den Schritt ins Trainermetier gewagt. Nachdem Thomas Mayer seinen Wechsel zur SG Grenzland angekündigt hatte, war der Weg für den 33-jährigen, ehemaligen Bezirksligaspieler der SG Ellscheid und der SG Lüxem/Wittlich geebnet. „Ich sah eine sehr gute Möglichkeit für mich, nun als Trainer zu arbeiten. Die Gestaltung der Einheiten liegt komplett in meiner Hand. Es macht mir extrem viel Spaß. Ich sehe, dass die Jungs versuchen, das umzusetzen, was ich ihnen beibringen will. Der Trainerjob ist genau mein Ding – auch, weil sich die Mannschaft bereits in der Vorbereitung taktisch weiterentwickelt hat.“