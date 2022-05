SERIE: 20 Jahre Eintracht-Aufstieg – Teil 2: Eintracht-Trainer Paul Linz, und wie er den Aufstieg erlebte : „Die Momente vor der Porta vergisst man nicht“

Trier Der Trierer Jung Paul Linz erlebt in seiner Heimatstadt den emotionalsten Moment seiner Trainerkarriere und ist überwältigt.

Es ist fast wie vor knapp 20 Jahren, zu Zweitligazeiten (2002 bis 2005) von Eintracht Trier. Zusammen mit Paul Linz im Cafè Greif in der Paulinstraße, unweit des Trierer Moselstadions. Bei einer Tasse Milchkaffee und einem Mineralwasser plaudern wir darüber, wie es damals so war, bevor das dreijährige Abenteuer 2. Fußball-Bundesliga starten konnte. Wie das war mit dem Aufstieg im Frühjahr 2002, ein Jahr nach dem tränenreich knapp verpassten Aufstieg am letzten Spieltag zu Hause beim 0:1 gegen die Amateure des VfB Stuttgart. Im Mai 2002 war aber alles anders, der Fußballgott war Trierer. Im Verlauf der Saison sah das allerdings teilweise ziemlich ernüchternd aus. Erinnerungen von und mit Paul Linz (66).

„Die Geschichte könnte man so umschreiben: ,Von der Insolvenz in die 2. Liga‘“, beginnt Linz das rund 90-minütige Gespräch und blickt bis ins Jahr 1999 zurück, als er mitten im Insolvenzverfahren des damaligen Fußball-Regionalligisten als Trainer zurück in seine Heimatstadt geholt wurde. „Werner Kartz hat mich angerufen, ob ich bereit wäre zu kommen, und dann auch Oberbürgermeister Helmut Schröer.“ Am 6. Oktober 1999 nahm Linz seine Tätigkeit auf, es herrschte das reinste Chaos. Unter dem früheren Eintracht-Präsidenten Hans-Joachim Doerfert war die Eintracht nach Erfolgen über Uefa-Cup-Sieger FC Schalke 04 (1:0) und Champions-League-Gewinner Borussia Dortmund (2:1) in der Saison 1997/98 bis ins DFB-Pokal-Halbfinale marschiert, aber danach am Zweitliga-Aufstieg gescheitert und hoch verschuldet. „Wir haben viele Pokalhelden aussortiert und bis zum Sommer 2000 fast die komplette Mannschaft ausgetauscht“, erinnert sich Linz an die turbulente Anfangsphase. „Ich wollte fast schon wieder aufhören.“

Info Spiel des Aufstiegsteams im Moselstadion? (fan) Am 11. Mai ist es genau 20 Jahre her, dass Eintracht Trier mit einem 2:1-Sieg in Hoffenheim den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht hat. Anlass genug für den Aufstiegstrainer Paul Linz, die Aufstiegshelden von damals noch mal zusammenzutrommeln. „Ich würde gerne ein Spiel im Moselstadion machen und habe deshalb mit der Eintracht Kontakt aufgenommen. Vielleicht ein Spiel der Aufstiegsmannschaft gegen eine Trierer Zweitliga-Mannschaft der Jahre 2002 bis 2005 oder gegen die Mainzer Bundesliga-Aufstiegsmannschaft von 2004“, erzählt der 66-Jährige. Von den Verantwortlichen der Eintracht hat er allerdings bislang noch keine Rückmeldung erhalten.

Doch Linz blieb an der Mosel und bastelte mit der Eintracht an der Mission Aufstieg: „Eigentlich wollten wir uns in der Saison 2000/2001 zunächst in der Regionalliga etablieren, in der Winterpause hatten wir neun Punkte Rückstand. Bei einem Remis im letzten Spiel gegen die Amateure des VfB Stuttgart wären wir aufgestiegen, doch wir haben 0:1 verloren. Es war sensationell, dass wir oben mitgespielt hatten.“ Nach dem verpassten Aufstieg befand sich die Eintracht „im Tal der Tränen“. „Es war wieder kein Geld da und es gab Überlegungen, alles zurückzufahren: Die Spieler sollten wieder arbeiten gehen.“ Dagegen wehrte sich Linz, auf den Spielerberater Volker Graul und Spielervermittler Fali Ramadani zukamen. Sie boten der Eintracht vier Spieler an: Adnan Kevric, der schon bei der Eintracht mittrainiert hatte, Claus Grzeskowiak, Mehmet Dragusha und Roland Benschneider – „mit ihnen kamen die späteren Leistungsträger“, erinnert sich Linz.

Die Eintracht war hoffungsvoll in die neue Saison gestartet, doch dann gab es Ende September eine bittere 0:5-Pleite in Regensburg. Bei dieser Partie erlitt Spielmacher Kevric einen Kreuzbandriss und fiel monatelang aus. Es folgte der schwarze Oktober mit drei weiteren Niederlagen – das Ende aller Aufstiegsträume? Linz und seine Spieler gaben aber nicht auf, sondern schafften mit einem 0:0 in Erfurt die Wende. Es folgte bis zum Spiel gegen Erfurt in der Rückrunde eine Serie ohne Niederlage, die Eintracht klopfte an die Tür zur 2. Liga. In der heißen Endphase der Saison stand ein Rheinlandpokalspiel beim FSV Salmrohr an – Linz setzte alles auf eine Karte: „Da hat kein Stammspieler gespielt“. Die Trierer unterlagen mit 0:3, gewannen in der Regionalliga aber mit 4:1 gegen Wiesbaden. Vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim bezog die Eintracht ihr Quartier in einem Hotel in Bad Rappenau. „Wenn wir heute gewinnen, haben wir den Aufstieg selbst in der Hand“, dachte sich Linz vor der Partie. Doch das Spiel im Dietmar-Hopp-Stadion sollte schon der finale Schritt zum Aufstieg werden, denn Wiesbaden unterlag mit 1:4 in Siegen. Und die Eintracht? Zittert sich nach furiosem Beginn mit drei Toren in 180 Sekunden zum knappen 2:1 (2:1)-Sieg in Hoffenheim. Dragusha bringt Trier in Führung, nur eine Minute später gleicht der Gastgeber aus. Und dann trifft in der 24. Minute ausgerechnet der Trierer Pokalheld Rudi Thömmes zum umjubelten 2:1 – 1500 Eintracht-Fans hatten ihre Mannschaft begleitet, nun kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr.

Paul Linz hat die letzten Sekunden des Spiels noch genau vor Augen: „In der Nachspielzeit flog ein hoher Ball in unseren Strafraum, ,Ischi‘ (Torhüter Daniel Ischdonat, Anmerk. der Red.) faustete ihn weg. Dann kam der Abpfiff, ein geiles Gefühl – wir hatten es geschafft! Die Erleichterung war riesengroß.“ Zur Halbzeitpause musste Urgestein Vito Milosevic für den angeschlagenen Miodrag Latinovic rein. Linz, der in der Pause die Info bekommen hatte, dass Hoffenheim mit drei Stürmern spielen wollte, schickte den 36-jährigen Milosevic mit den Worten „Du spielst Libero!“ aufs Feld. Es war das vorletzte Spiel des Routiniers, die Eintracht überstand die Abwehrschlacht und verteidigte die 2:1-Führung. „Es hatte keiner daran gedacht, dass wir an diesem Tag schon aufsteigen können. Wir hatten viele angeschlagene Spieler, unser Mannschaftsarzt Dr. Peter Krapf hatte viel zu tun“, erinnert sich Linz. „Vor dem Spiel habe ich keine taktischen Sachen besprochen, ich wollte die Spieler nicht belasten. Ich habe sie nur etwas beruhigt und ihnen gesagt, dass wir gewinnen wollen.“

Der Traum vom Aufstieg war Realität geworden – und die Eintracht war natürlich für den Fall der Fälle vorbereitet: Präsident Bernd Gritzmacher verteilte noch auf dem Rasen des Dietmar-Hopp-Stadions Meister-Shirts mit der Aufschrift „2. Bundesliga, wir kommen!“ und dem Eintracht-Logo. Die Mannschaft, angeführt von Feierbiest Milosevic, tanzte auf der Tribüne, etwas abseits davon kämpfte der Sportliche Leiter Horst Brand mit seinen Emotionen: „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir es heute schaffen. Das ist der Ausgleich für das vergangene Jahr: Damals mussten wir weinen, weil wir gescheitert waren, heute müssen wir heulen, weil wir es geschafft haben.“

Trainer Paul Linz war begeistert von der Fan-Unterstützung: „Beim Auflaufen der Mannschaft hatte ich Tränen in den Augen, so viele Trierer waren da. Nach dem Spiel haben wir mit den Fans auf dem Rasen gefeiert und hatten unser Ziel erreicht. Es war enormer Druck da.“

Die Heimfahrt nach Trier war laut Linz „traumhaft: Wir sind mit dem Bus zum ,Café täglich‘ neben der Porta gefahren, da haben wir richtig lange gefeiert.“ In den Tagen danach stellte sich bei Paul Linz aber überraschenderweise eine „totale Leere“ ein: „Eigentlich wollte ich eine ganze Woche feiern, aber der Akku war leer.“

Bis zum letzten Saisonspiel war dieser aber wieder aufgeladen. Bei der Aufstiegs-Party in zwei Akten unterlag die Eintracht zwar dem VfR Mannheim vor 8600 Zuschauern mit 2:3, aber selten wurde eine Niederlage im Moselstadion so bejubelt wie diese. Die Spieler, allesamt mit blau gefärbten Haaren, ließen sich auf mehreren Ehrenrunden ausgiebig feiern. Getoppt wurde die Stimmung im Stadion einen Tag später vor der Porta Nigra. Über 5000 Fans feierten die Mannschaft, die mit einem Autokorso vom Rathaus durch die Fußgängerzone zu Triers Wahrzeichen fuhr. „Die Feier vor der Porta war phänomenal. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute kommen“, sagt er heute, 20 Jahre später. Immer wieder wurde er mit „Linze Paul“-Gesängen gefeiert. Damals wurde er im TV wie folgt zitiert: „Es war eine richtige Triumphfahrt, einfach genial.“ Der Aufstieg mit Eintracht Trier in seiner Heimatstadt – sicherlich der emotionale Höhepunkt in der Trainerkarriere von Paul Linz: „Die Momente vor der Porta vergisst man nicht, gerade als Trierer Jung“.

(fan)