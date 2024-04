Bezirksliga „Das war wie ein richtiges Derby“

In einem vor allem im zweiten Spielabschnitt intensiven Schlagabtausch, bei dem es häufig vor beiden Toren „brannte“, trennten sich der Tabellendritte, die SG Ruwertal, und der abstiegsbedrohte SV Lüxem am Samstagabend mit 3:3 (1:1). Sowohl die noch für Rang zwei und damit eine eventuelle Relegation in Frage kommende Gastgeber-Elf, als auch die Wittlicher Vorstädter intensivierten sehr viel in diese Begegnung, in der keines der beiden Teams mit einer Punkteteilung zufrieden war.